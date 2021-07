Mercedes-Benz: entro il 2030 addio alla maggior parte delle auto a motore endotermico

Mercedes accelera sull'elettrificazione: dal 2030 addio alla maggior parte delle vetture a benzina e diesel. La missione è cambiata: "da EV first ad EV only"

Mercedes-Benz si allinea con il resto dell’industria. Daimler accelera sul fronte dell’elettrificazione e mette una data di scadenza alle auto a motore endotermico. Il produttore intende eliminare la maggior parte delle sue vetture a benzina e diesel entro il 2030. Potrebbe essere un addio anche alle ibride plug-in.

Stiamo passando da un modello ‘EV first’ ad un modello ‘EV Only’

ha spiegato uno dei dirigenti della casa automobilistica.

Tanto per iniziare, questo significa che ogni vettura di Mercedes-Benz, ogni singolo modello, avrà almeno una versione a batteria. Ma l’obiettivo è quello di cambiare interamente il modello di business, arrivando nel corso dei prossimi anni all’obiettivo di produrre e vendere esclusivamente auto elettriche.

Mercedes-Benz ad oggi era considerato uno dei brand più indietro nel segmento delle elettriche, nonostante Smart – sempre di proprietà della Daimler – sia stata una delle prime aziende in assoluto a compiere una transizione completa verso gli EV, abbandonando la vendita di auto a motore endotermico.

Il 22 luglio Daimler terrà un evento dove illustrerà la road-map del gruppo verso una nuova strategia per l’elettrico. Sarà un’occasione importante per mettere in mostra i prodotti tecnici di Mercedes, come i nuovi pianali ottimizzate per gli EV e un nuovo sistema operativo sempre dedicato ai veicoli elettrici di prossima generazione.