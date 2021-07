Euro 2020: Italia Inghilterra, dove vederlo in streaming 4K HDR

In un campionato a dir poco emozionante, l’Italia è riuscita a vincere tutte le partite giocate di questo Euro 2020, fino a raggiungere con fatica e sudore contro moltissime squadre di talento l’agognata finale del torneo. Nella giornata di domani, domenica 11 luglio 2021, potremo finalmente vedere Italia e Inghilterra una contro l’altra per contendersi il titolo finale, e non ci resterà che ammirare la partita per scoprire come finirà, e se la nazionale azzurra riuscirà a scamparla liscia superando anche questa difficoltosa sfida.

In questo articolo vogliamo spiegarvi dov’è possibile vedere la finale di Euro2020 Italia Inghilterra, specialmente per coloro che non vedono l’ora di ammirare le numerose azioni che avverranno in campo in 4K HDR. Anche questa volta, le scelte non sondo poche, e tutti coloro che vogliono ammirare la partita potranno approfittare delle opportunità offerta dalla Rai per godersi l’incontro senza dover sottoscrivere alcun abbonamento, vista la possibilità che viene concessa agli utenti di fruire in maniera completamente gratuita del contenuto in questione.

La partita avrà luogo alle ore 21:00 al Wembley Stadium, e l’arbitro sarà Björn Kuipers. Sarà come anticipato possibile vedere l’incontro gratis attraverso le opportunità fornite dalla Rai, in quanto la partita verrà trasmetta in chiaro su Rai 1 e in 4K su Rai 4K grazie a Tivùsat. Come sempre, sarà possibile connettersi su Rai Play per vedere l’evento in streaming gratuito, visto che anche questo ultimo incontro fa parte di quelli del campionato Euro 2020 supportati dall’iniziativa dell’azienda.

Per quanto concerne Sky invece, l’offerta rimane più che variegata. I canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football restano perfetti anche per questo incontro, e grazie a Sky Q Satellite sarà possibile vedere l’incontro in 4K HDR su Sky Go. Parlando dello streaming invece, troviamo anche questa volta Sky Go e Now per ammirare le azioni di Italia Inghilterra per questa finale.