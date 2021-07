All or Nothing: l’Arsenal sarà protagonista della prossima stagione

La nuova stagione di All or Nothing entrata in produzione è dedicata al club inglese dell'Arsenal.

La serie televisiva dedicata alle grandi squadre sportive nel mondo farà tappa ancora una volta nel calcio con una stagione di All or Nothing che sarà dedicata all’Arsenal. Gli episodi seguiranno la squadra della Premier League durante la stagione 2021/2022.

L’avventura dell’Arsenal nella nuova stagione ed all’interno di All or Nothing inizierà già la prossima settimana con il raduno della squadra che sarà al servizio dell’allenatore Mikel Arteta. Si tratterà di una stagione di riscatto per il club londinese, considerando che la stagione scorsa si è conclusa con un ottavo posto e con l’uscita dalle semifinali di Europa League.

Già un’altra squadra di Londra era stata messa al centro di una stagione di All or Nothing: stiamo parlando del Tottenham di Jose Mourinho. La serie ha seguito, oltre alle squadre di calcio, anche diversi team della National Football League, di Hockey sul ghiaccio e di rugby.

A produrre il progetto sarà la 72 Films, mentre i produttori esecutivi sono Mark Raphael, Clare Cameron e John Douglas. La nuova stagione di All or Nothing con protagonista l’Arsenal sarà lanciata nel 2022.

Ricordiamo che la prossima stagione di All or Nothing sarà dedicata alla Juventus. Ecco la news con il trailer: