WitcherCon: due video teaser e i premi per tutti i partecipanti alla convention

Si terrà stasera la speciale convention online dedicata a The Witcher: Harry Cavill e Rutilia sono già in prima linea

Harry Cavill e Rutilia, con due video, vi danno il benvenuto alla WitcherCon: vi presentiamo inoltre i premi dello speciale giveaway dell’evento a tema The Witcher.

Ci siamo quasi: sta per iniziare il primo #WitcherCon. E qui c'è un messaggio speciale direttamente dal Lupo Bianco, Henry Cavill. pic.twitter.com/7YGMadafvX — Netflix Italia (@NetflixIT) July 8, 2021

CD PROJEKT RED e Netflix hanno organizzato per stasera, come saprete, WitcherCon, prima convention online ufficiale dedicata alla saga di Andrzej Sapkowski, amatissima negli ultimi anni grazie ai videogiochi e alla serie tv e che oggi regalerà anticipazioni e premi per tutti.

Per l’occasione, Henry Cavill è protagonista di un video che ci invita a presenziare all’evento; Rutilia invece è la star di un divertente videomeme.

Rutilia si è infiltrata nella magione di The Witcher Netflix e ha preso posto in mezzo al pubblico: è pronta per il #WitcherCon!E voi? Mostrateci come vi state preparando per il WitcherCon 🐺 Posted by The Witcher on Friday, July 9, 2021

Il video con Rutilia, per chi non avesse dimestichezza coi videogiochi della saga, è un divertente riferimento a uno storico bug di The Witcher 3 – Wild Hunt, in cui il destriero di Geralt, quando veniva richiamato dal giocatore, andava spesso a incastrarsi in muri invisibili o finiva in cima a case, alberi o addirittura a fluttuare nel vuoto. Tanto da divenire un meme “ufficiale” su cui CDPR ha scherzato in diverse occasioni, tra cui la carta di Gwent dell’amato personaggio equino.

Del calendario dell’evento ve ne abbiamo parlato in un’altra notizia: oggi vi andiamo a descrivere i premi che CDPR ha provveduto a mettere a disposizione di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti.

Non si tratta di un concorso vero e proprio e non bisognerà seguire attivamente l’evento: i premi, difatti, non sono legati al proprio account YouTube o Twitch ma a quello di GOG.com, la piattaforma videoludica per PC di proprietà di CD Projekt.

A partire dall’inizio della kermesse basterà accedere al proprio account sulla piattaforma (o crearne uno ex novo) per ricevere o riscattare i seguenti premi:

Il fumetto The Witcher: Fox Children

The World of the Witcher: Video Game Compendium

Video Game Show – The Witcher 3: Wild Hunt Concert

Quattro carte Leggendarie per Gwent: The Witcher Card Game

I primi due omaggi sono un albo a fumetti e un libro (entrambi in versione digitale e in lingua inglese) scaricabili dal sito della Dark Horse.

Il terzo è la registrazione video di un celebre concerto con le stupende musiche della saga videoludica.

Le quattro carte, invece, sono un ottimo incentivo a cominciare a giocare al bellissimo CCG online della saga: si tratta di tre carte di rarità Dorata Leggendaria con protagonisti Ciri, Yennefer e Vesemir, nonché di una quarta carta finora inedita e creata appositamente per la convention: Viandanti al tramonto, che ripropone la scena del serial tv con Geralt a cavallo e Ranuncolo / Dandelion / Jaskier che lo segue a piedi cantando le gesta dell’eroe.

Curiosamente, all’interno del gioco, sono state inserite alcune missioni speciali proprio relative alla WitcherCon, e accedendo al loro menù si potrà ascoltare un riarrangiamento di Toss a coin to your Witcher, la canzone / tormentone della serie tv.

Vi ricordiamo che è online il sito dedicato all’evento creato congiuntamente da CD Projekt RED e Netflix: potrete seguire il tutto tramite YouTube e Twitch. La prima diretta sarà stasera, alle 19:00, mentre la seconda questa notte, alle 3:00.

Tutte le informazioni sulla WitcherCon: