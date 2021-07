Windows: il nuovo update crea ulteriori problemi con le stampanti

Come confermato da alcuni utenti, il nuovo update di Windows rilasciato da Microsoft, che prende il nome di KB5004945, ha causato dei problemi con diverse stampanti. La situazione è particolarmente grave per i dispositivi Zebra, ma come confermato dall’azienda stessa, il problema è più espanso del previsto.

Alcuni utenti, dopo aver aggiornato il proprio sistema, non sono più riusciti a collegare le proprie stampanti al computer, e la soluzione proposta dall’azienda non era facilmente intuibile, ma per fortuna questa permette di utilizzare i dispositivi fino all’arrivo di una patch ufficiale che provi a stabilizzare la situazione nel corso dei prossimi 2 giorni lavorativi

Di seguito, le parole di Microsoft in una dichiarazione rilasciata per The Verge in merito al problema causato:

Siamo a conoscenza del problema per le stampanti causato dall’update KB5004945 di Windows del 6 luglio, che ha riguardato diversi brand di stampanti. Microsoft ha investigato sul problema e pianifica di rilasciare un aggiornamento per risolvere la situazione nei prossimi 1-2 giorni lavorativi. Un immediato modo di trovare un rimedio è quello di disinstallare l’update di Windows KB5004945 o la stampante e reinstallarla usando le credenziali da Amministratore. Sul lungo termine, incoraggiamo l’uso dei nuovi update che Microsoft pianifica di rilasciare. I clienti che hanno bisogno di assistenza riguardo alle stampanti Zebra possono contattare il nostro Team di Support Tecnico.

Sembra quindi che la questione verrà risolta presto, e anche per coloro che non vogliono cancellare l’ultimo update di Windows, risulta piuttosto facile disinstallare i dispositivi e usare le credenziali da amministratore, che dovrebbero in questo caso permette di sfruttare i device eludendo il problema. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte di Microsoft in merito, che è fiduciosa di riuscire presto a mettere una pezza al disguido, visto che ha avuto premura di consigliare – in ogni caso – l’utilizzo dei nuovi update di Windows.