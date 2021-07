The First Lady: Kiefer Sutherland sarà Franklin D. Roosevelt nella serie TV

Kiefer Sutherland entra nel cast di The First Lady nei panni del Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt.

Si aggiunge un nuovo nome al cast della serie TV intitolata The First Lady, dedicata ad alcune delle più importanti mogli dei Presidenti degli Stati Uniti: stiamo parlando di Kiefer Sutherland che vestirà i panni di Franklin D. Roosevelt.

Kiefer Sutherland oltre ad essere il protagonista della serie TV 24, è comparso in diversi film anni Ottanta e Novanta, come Stand By Me – Ricordo di un’estate, Ragazzi Perduti e Dark City, ed il fatto che si unisca al cast di The First Lady non può far altro che aumentare la curiosità attorno al progetto.

Nella serie Regina Taylor (I’ll Fly Away) è stata scelta per interpretare il ruolo della madre di Michelle Obama, impersonata da Viola Davis. Tra i protagonisti del progetto ci sono anche Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning e Gillian Anderson.

E poi ancora ci saranno Saniyya Sidney nei panni di Sasha Obama (la più giovane delle due figlie di Michelle e Barack), il nuovo arrivato Julian De Niro nelle vesti del giovane Barack Obama (durante i primi anni da adulto come politico emergente) ed Evan Parke (Django Unchained) nel ruolo dell’SS Allen Taylor, l’agente di sicurezza di lunga data di Michelle Obama, diventato nel tempo un amico, quasi come un fratello per lei.

Insieme a loro, Lexi Underwood (Malia Obama), OT Fagbenle (Barack Obama), Derek Cecil (Donald Rumsfeld), Aya Cash, Jake Picking, Cayden Boyd, Marc Hills, Ben Cook, Leslie Rodriguez Kritzer, Thomas E. Sullivan e Patrice Johnson Chevannes.

The First Lady è la serie tv creata da Aaron Cooley e prodotta da Lionsgate TV e Showtime, e rappresenta una rivisitazione della leadership americana, raccontata attraverso gli occhi delle donne della Casa Bianca. La prima stagione della serie si concentrerà su Eleanor Roosevelt (Anderson), Betty Ford (Pfeiffer) e Michelle Obama (Davis).