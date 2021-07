Stephen King: “Blood Feast è il peggior horror che abbia mai visto”

Dopo aver dichiarato che The Blair Witch Project è l’horror che lo ha più spaventato, Stephen King ha parlato anche del peggiore film horror che abbia mai visto, ed il lungometraggio peggiore del suo genere preferito è Blood Feast.

La rivelazione è stata fatta dallo stesso Stephen King in un post su Twitter, in cui, a sua volta, chiedeva ai suoi followers quale fosse il peggiore horror che avessero mai visto. Per King si tratta di Blood Feast, il lungometraggio del 1963 di Herschell Gordon Lewis, che è stato considerato anche come il primo film splatter della storia del cinema.

Blood Feast è ambientato in Florida, dove un commerciante egiziano cerca di trasformare una festa di compleanno in una vera e propria mattanza con l’obiettivo di riportare in vita una dea.

All’epoca della sua uscita il film ricevette molte critiche, ma negli anni, anche per essere il capostipite di un intero sottogenere, è stato rivalutato ed è divenuto un piccolo lungometraggio di culto. Ma tutti questi elementi non sono stati abbastanza convincenti per far cambiare idea a Stephen King, che considera Blood Feast il peggior horror che abbia mai visto.