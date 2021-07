Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8Ultra: novità anticipate dai rumor?

Dei nuovi rumor potrebbero averci fornito novità in merito ai nuovi Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra, potenzialmente in arrivo nel 2022.

Non è raro che Samsung proponga sul mercato i suoi tablet flagship di volta in volta, migliorando le possibilità dell’utenza in cerca di dispositivi per diversi versi molto più comodi rispetto ai classici telefoni. Si parla già della nuova gamma di dispositivi non ancora annunciata, ma potenzialmente in arrivo quest’anno.

Dopo l’accoglienza dei tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+, le aspettative per quello che potrebbe essere il nuovo S8 sono piuttosto alte. Dei nuovi rumor hanno indicato che tuttavia l’azienda potrebbe puntare ancora più in alto, lanciando sul mercato un totale di ben 3 dispositivi per evolvere la sua lineup, saltando però il 2021 e puntando invece ai primi mesi del 2022.

Stando alle presunte informazioni, Samsung Galaxy S8 e S8+ sarebbero simili ai precedenti S7 e S7+ per quanto concerne le specifiche, ma introdurrebbero il più veloce processore next-gen. Si parla anche del chiacchiaretato Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, il quale si proporrebbe con uno schermo da 14,6 pollici AMOLED e una batteria da ben 12.000 mAh. Tutti dovrebbero avere il pieno supporto per la S Pen e una nuova tastiera premium, nonché per il 5G.

Parlando del prezzo, i modelli dovrebbero costare 740$, 1.120$ e 1.320$ per la versione ultra. È bene specificare che anche in questo caso si parla di semplici voci di corridoio, tuttavia – stando a quanto dichiarato sulle pagine di Sammobile – queste sono arrivate da un questionario ufficiale di Samsung, e di conseguenza sono potenzialmente veritiere.

C’è da considerare che, anche nel caso in cui le voci relative ai prezzi venissero confermate, sarà necessario scoprire come questi varieranno nel nostro paese. Restiamo attualmente in attesa di conferme da parte di Samsung, sperando che l’azienda decida di presentare presto I suoi nuovi dispositivi, anche se la nuova finestra di lancio chiacchierata non ci dà molte speranze in merito.