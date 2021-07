La ragazza di Stillwater: le foto del film con Matt Damon presentato a Cannes

Il nuovo intenso film del premio Oscar Tom McCarthy -già regista de Il Caso Spotlight– si intitola La ragazza di Stillwater, e vede nel cast Matt Damon, Abigail Breslin e Camille Cotin. Appena presentato al Festival de Cannes, il lungometraggio arriverà nel nostro Paese il prossimo 9 settembre: nel frattempo vi mostriamo le foto ufficiali dal film e alcuni scatti di backstage.

Sinossi ufficiale:

Un operaio dell’industria petrolifera, interpretato da Damon, parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, finita in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. Messo alla prova dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, Bill rende la battaglia per la libertà della figlia la propria missione. Durante questo percorso, sviluppa un’amicizia con una donna locale e la sua piccola bambina, che lo porterà ad allargare il proprio sguardo e a scoprire un nuovo e inatteso senso di empatia con il resto del mondo.

