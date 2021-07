Star Wars: Brian De Palma ha suggerito i titoli d’apertura dei film

Brian De Palma ha di recente raccontato come George Lucas lo abbia supportato nella realizzazione di Mission: Impossibile, ed ora il regista ha ricambiato, raccontando come lui stesso abbia aiutato Lucas nella preparazione di Star Wars, e per il lancio di Una Nuova Speranza.

Queste sono le parole di De Palma sul suo contributo a Star Wars: Una Nuova Speranza, con cui il regista ha fatto intendere come i suoi suggerimenti abbiano avuto, allo stesso tempo, sia qualcosa di sensato, che un po’ di torto su alcune scelte:

Non è stato solo Steven Spielberg a credere nelle possibilità di Star Wars. Tutti noi sapevamo che George aveva preparato un qualcosa di grandioso, ma eravamo preoccupati dal fatto che mancassero ancora gli effetti speciali, e c’erano tutti quegli aeroplani provenienti da altri film che erano stati messi al posto delle astronavi. Posso dire che è vero che ho fatto una battuta sulla Forza, non mi sembrava un grande nome per una sorta di spirito guida, e ho detto un po’ di cose a riguardo su cui mi sbagliavo.

Poi il film inizia in un mondo di cui nessuno conosce niente, con personaggi con nomi strani affibbiati sopra. E dissi a George Lucas che doveva sistemare questa cosa, magari mettendo delle introduzioni come in Flash Gordon. George aveva pure avuto quel tipo di idea, ma siamo stati io e Jay Cocks a riguardarla ed a riscriverla in maniera tale che avesse più senso.