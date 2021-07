Robert Downey Jr.: morto il padre Robert Downey Sr.

Aveva 85 anni Robert Downey Sr., il padre di Robert Downey Jr., nonché personaggio che ha avuto un ruolo nel mondo del Cinema grazie al suo impegno come regista e attore. I suoi lavori lo hanno fatto conoscere soprattutto nell’ambiente del cinema sperimentale, e tra i lungometraggi realizzati quello più conosciuto è Putney Swope. Da tempo era affetto da Parkinson.

Questo è il messaggio di Robert Downey Jr. sulla morte del padre Robert Downey Sr.:

La scorsa notte papà se n’è andato serenamente nel sonno, dopo aver lottato per anni contro il Parkinson. Lui è stato un vero regista anticonformista, ed è sempre rimasto un vero e proprio ottimista.

Robert Downey Sr. è nato a New York nel 1936, e negli anni Sessanta ha iniziato il suo percorso all’interno del cinema sperimentale, spinto dagli stimoli della controcultura. Negli anni Settanta iniziò a realizzare film a budget più alto, portando a compimento progetti come Greaser’s Palace (dedicato alla vita di Cristo).

Anche lo stesso Robert Downey Jr. ha iniziato a partecipare fin da piccolo alle produzioni di Robert Downey Sr., a partire da Pound del 1970. Complessivamente Downey Jr. è apparso in otto film del padre, che sono: Pound, Greaser’s Palace, Moment to Moment, Up the Academy, America, Rented Lips , Too Much Sun, Piscine – Incontri a Beverly Hills.

Da attore Robert Downey Sr. ha partecipato a film come Vivere e Morire a Los Angeles, Verso il Sole e Magnolia.