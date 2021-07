Marvel Studios: Kevin Feige dice basta ai contratti a lungo termine per gli attori

Dopo che attori come Scarlett Johannson, Chris Evans e Robert Downey Jr si sono legati contrattualmente per oltre un decennio ai Marvel Studios, ora è il tempo di cambiare strategia, ed a stabilirlo, chiaramente, è stato il capo della casa di produzione, Kevin Feige, che di recente ha parlato dei contratti a lungo termine nell’MCU.

Parlando al The Hollywood Reporter Kevin Feige ha dichiarato sui contratti a lungo termine dei Marvel Studios:

Un tempo veniva prestata molta attenzione a questa cosa, se penso ad interpreti come Scarlett Johansson, Chris Hemsworth o Samuel L.Jackson. Ma adesso le cose sono cambiate. Ora è come se volessimo portarli all’interno di un parco giochi, dove le cose possono variare di progetto in progetto, ed anche i cast possono subire dei cambiamenti. Ciò che vogliamo sono persone che non vedono l’ora di entrare a far parte di questo universo, interessate a fare più cose possibili, e che non sono rinchiuse all’interno di obblighi contrattuali.