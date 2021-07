Dodge metterà in commercio nel 2024 una muscle car totalmente elettrica

Dodge, noto brand automobilistico famoso per le sue auto dallo stile iconico, ha intenzione di produrre e vendere nel 2024 una muscle car totalmente elettrica. Insieme a questo annuncio, è arrivato anche quello legato alla lavorazione di una batteria dedicata.

Il CEO di Dodge, Tim Kuniskis, ha dichiarato che questa non sarà un’auto elettrica: il brand, che fa parte della famiglia di Stellantis, non venderà auto elettriche ma produrrà una muscle car elettrica, che potete chiamare anche come American eMuscle. Kuniskis ha affermato che questa nuova Dodge totalmente elettrica “lascerà solchi nelle strade, ma non sul pianeta”, giocando con le parole per spiegare come questa nuova muscle car sarà più ecosostenibile.

Noi puntiamo alle performance. I motori elettrici possono ancora dare di più, e se sappiamo che una tecnologia può ancora migliorare e dare vantaggi ai nostri clienti, abbiamo l’obbligo di puntare a quell’obiettivo.

L’auto, che è stata visibile durante la conferenza Stellantis di oggi soltanto in un’immagine nemmeno troppo chiara, sembra riprendere esteticamente le linee viste sulla Charger, una delle Dodge più iconiche di sempre: parliamo del modello del 1969, lo stesso visto nella serie tv Hazzard. Ovviamente ci saranno rifiniture tecnologiche, come un eventuale Led che sembra posizionato attorno alla griglia centrale.

L’auto verrà prodotta sulla piattaforma STLA Large, e secondo Stellantis la tecnologia che verrà utilizzata nel 2024 permetterà alle auto di fare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, con una potenza massima erogabile di 886 CV e un’autonomia massima di circa 800 km.

Dodge non è il primo brand che opta per creare una versione delle proprie famose auto sportive ma con motore elettrico: Ford ha nel suo parco auto la Mustang Mach-E. La differenza sostanziale sta nel fatto che la Mac-E non riprende le forme da muscle car viste nelle auto a motore endotermico, ma punta a tecnologia e comodità arrivando ad un’estetica più da SUV.