Deathloop si mostra in un nuovo video gameplay allo State of Play

Deathloop, gioco in arrivo su PlayStation 5 e PC il 14 settembre 2021, si è mostrato con un video gameplay allo State of Play.

Deathloop, nuovo gioco di Arkane Studios in arrivo il 14 settembre 2021 su PlayStation 5 e PC, si è mostrato oggi in un nuovo video gameplay che ha rivelato interessanti dettagli. Il video è andato live durante lo State of Play di Sony questa sera, aggiungendo tante informazioni a quelle già possedute fino ad ora.

Il video che vi mostriamo qui sotto è l’estratto rilasciato durante lo State of Play, che mostra in azione il gioco in nuove scene inedite per un totale di 9 minuti. Caratterizzato da un gameplay particolare, basato sulla meccanica del loop (cosa che abbiamo visto anche in un’altra esclusiva Sony uscita mesi fa, Returnal), Deathloop può vantare una direzione artistica di tutto rilievo, visto il successo avuto da titoli dello stesso studio come Dishonored e Prey.

Nel gioco vi troverete su un’isola intrappolati in un loop temporale, inseguiti da una ragazza pronta ad uccidervi. Ogni volta che morirete, ricomincerete da capo, ma in ogni ciclo potrete esplorare nuove zone e scoprire dettagli interessanti. Questi vi permetteranno di sapere cosa fare nei loop successivi.

Ricordiamo che Arkane Studios, essendo di Bethesda, fa ormai parte del gruppo Microsoft e quindi probabilmente inizierà a lavorare a esclusive per Xbox (e per i servizi che offre). Nonostante tutto, l’accordo fatto precedentemente vedrà questo Deathloop come esclusiva console di Sony almeno per il momento. L’esclusività infatti è soltanto temporale, e quindi vale per 1 anno dal lancio.

Deathloop, nonostante punterà molto sul suo multiplayer, potrà contare anche su una campagna single player ricca e ben curata: Arkane Studios ha infatti confermato che nella modalità a singolo giocatore ci sarà da investigare, esplorare i distretti e persino delle linee temporali. A condire la lore del gioco ci penseranno infine dei dettagli sparsi per le mappe, che collezionandoli informeranno il giocatore di molte curiosità sull’intreccio del titolo Arkane Studios.

Dopo il rinvio che ha colpito il gioco tempo fa, ormai la data è impressa a fuoco e la nuova IP di Arkane Studios rimane fissata in quel 14 settembre 2021. Deathloop supporterà il Ray Tracing e girerà su PlayStation 5 in 4K, con un frame rate di 60 FPS.