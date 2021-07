Death Stranding: Director’s Cut si mostra allo State of Play

Death Stranding: Director’s Cut si è mostrato durante lo State of Play di stasera, rivelando tutte le novità legate al gioco che non si fermeranno solo ai miglioramenti tecnici, ma implementeranno una serie di sfide aggiuntive, missioni e dinamiche interessanti.

Tra le tante novità inserite all’interno del gioco, che potrete vedere nel video qui sotto, ci saranno nuove mosse di combattimento corpo a corpo (utili per variare il combat system che, effettivamente non era così originale), nuove armi a distanza (dotate di effetti diversi da ciò che già avevamo visto) come la Maser Gun e dei gadget aggiuntivi che vi permetteranno di viaggiare con maggiore comodità.

Tra le tante cose, ci saranno nuovi supporti per gambe e dorso, un robot divertente (buddy bot) che potrà portare al posto vostro parte del carico e una sorta di cannone per sparare alcuni pacchi. A facilitare invece il viaggio con i mezzi ci penseranno delle rampe per il salto, che potrete costruire e che vi permetteranno di superare dirupi pericolosi.

Fragile ci mette lo zampino in questa Director’s Cut inserendo i propri circuiti di corsa: le Fragile Circuit saranno vere e proprie piste che potrete affrontare con vari mezzi a disposizione, passando da moto a auto viste nel gioco, fino addirittura a qualcosa di nuovo.

Interessante l’inserimento inoltre di nuove missioni inedite, che saranno appunto giocabili soltanto da chi acquisterà questa nuova versione. Disponibile infine anche una sorta di poligono di tiro virtuale che vi permetterà di allenarvi con le varie armi a distanza.

Il gioco infine avrà ovviamente nuove battaglie da affrontare. Death Stranding: Director’s Cut uscirà per PlayStation 5 il 24 settembre 2021. Non sappiamo ancora il costo, ne tantomeno se ci sarà una sorta di “offerta” per chi già possiede la versione PlayStation 4, ma a prescindere sembra che Sony stia percorrendo sempre di più la strada delle Director’s Cut, e probabilmente presto ci darà informazioni su come verranno gestite.