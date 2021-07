Sucker Punch: Jamie Chung parla della versione estesa del film di Zack Snyder

La notizia dell’esistenza di una Director’s Cut di Sucker Punch è stata recentemente confermata dallo stesso regista Zack Snyder, che ha affermato che la pellicola, nella sua forma finale, ha subito pesanti ingerenze al fine di essere reso più “commerciale” e che ha nel cassetto una sua versione personalissima del film. Una delle sue interpreti, Jamie Chung, ha rivelato alcune info su cosa potremmo aspettarci da questa famigerata versione alternativa.

Oh guarda… so che se Zack avesse potuto fare a modo suo, non ci sarebbero stati simili personaggi mostruosi. La versione cinematografica è PG-13 [i minori di tredici anni devono essere accompagnati da un adulto, ndr], ma dà l’impressione di essere un film vietato ai minori. E penso sia il motivo per cui gli hanno alterato la storia originale. È passato tanto tempo ma so che ci sarebbero stati molti più dettagli. Ogni scena sarebbe stata più lunga di dieci minuti! (ride)

(…) So che le sequenze di combattimento erano molto più lunghe. Cavolo, se ci siamo allenate per quelle. L’intera esperienza in sé è durata sei mesi, quindi dev’esserci altro per forza.

L’attrice si è da poco rimessa in collaborazione con Snyder per Twilight of the Gods, serie animata a tema mitologico realizzata per Netflix. A detta di Chung, la sua parte da doppiatrice è già stata registrata: sebbene non abbiamo particolari nuovi spoiler sui personaggi e sulla trama, ci viene assicurato che sarà una reinterpretazione piuttosto dark della mitologia nordica.

