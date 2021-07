She-Hulk: la serie Marvel di Disney+ romperà la quarta parete

A mano a mano che prosegue la produzione di She-Hulk stanno arrivando interessanti notizie dedicate alla serie TV dei Marvel Studios che arriverà su Disney+, e l’ultima fornita da The Direct è piuttosto curiosa: sembra infatti che She-Hulk romperà la quarta parete.

Secondo quanto riferito nel report sarà proprio la Jennifer Walters di Tatiana Maslany il personaggio che romperà (o sfonderà, considerando che parliamo della cugina di Hulk) la quarta parete nella serie TV su She-Hulk, arrivando quindi a parlare direttamente al pubblico.

Si tratta di una caratteristica che appartiene allo stesso personaggio di She-Hulk anche nei fumetti, considerando che in The Sensational She-Hulk di John Byrne il personaggio tendeva spesso ad agire in questo modo.

Il cast di She-Hulk ha come protagonista Tatiana Maslany. Non sono state diffuse notizie sulla trama, ma quello che sappiamo è che la serie TV tratterà delle origini di She-Hulk, nel momento in cui Jennifer Walters riceve una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Bunner, che finirà per trasformarla nella creatura super-forzuta. Nella serie comparirà anche Mark Ruffalo nei panni del supereroe Hulk.

