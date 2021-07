OnePlus 9 Pro limita alcuni processi, rimossi i benchamrk da Geekben

In seguito a un’analisi arrivata sulle pagine di ArandTech, OnePlus è finita nelle ultime ore al centro di uno scandalo davvero pesante, considerando che l’azienda è stata accusata di aver manipolato dei benchmark per mostrare agli utenti una situazione – almeno per quanto concerne le semplici analisi – ben diversa dalla realtà.

Mentre l’azienda non ha ancora spiegato cosa sia all’effettivo successo, considerando che è possibile si tratti anche di un problema momentaneo, Geekbench è intervenuto duramente sulla questione, prendendo le distanze dopo quanto mostrato. Di seguito, la dichiarazione ufficiale pubblicata sul profilo Twitter:

È deludente vedere i telefoni OnePlus prendere decisioni sulle performance basate sugli identificatori delle applicazioni piuttosto che sul loro comportamento. Consideriamo questa come una forma di manipolazione dei benchmark. Abbiamo rimosso i benchmark di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro dalla nostra tabella dei benchmark Android.

Stando a quanto mostrato, sembra che OnePlus 9 Pro limiti intenzionalmente le performance del SoC Qualcomm Snapdragon 888 su moltissime applicazioni popolari, fra cui anche Google Chrome. Si parla di performance circa il 20% inferiori rispetto a quanto dovrebbe effettivamente avvenire, il che potrebbe essere giustificato da un tentativo poco chiaro dell’azienda di voler migliorare la resa della batteria, il quale non è stato tuttavia in alcun modo reso noto.

I test di AnandTech hanno precisato come GeekBench venga limitato quando viene visto dal telefono come Google Chrome grazie a uno specifico stratagemma, il che sembra confermare con davvero poche riserve il problema. Per molti utenti questo può essere piuttosto grave, specialmente se si mette in conto che la risoluzione potrebbe causare dei problemi per la batteria.

Restiamo attualmente in attesa di una dichiarazione da parte di OnePlus, che dovrà senza dubbio spiegare le motivazioni dietro questa scelta, la quale potrebbe tuttavia non essere intenzionale, e sistemare al più presto la situazione per garantire le performance a cui il telefono ambisce.