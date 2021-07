Compagni di viaggio, dispositivo multiuso capace di risolvere problemi, piattaforme da gaming che accompagnano il proprietario nei viaggi in treno, dispositivi mobili per vedere le migliori serie tv disponibili in streaming. Insomma, da tempo lo smartphone, ovvero quello che chiameremmo telefono intelligente, ha smesso di essere solo un telefono. Ormai le funzioni integrate sono diventate molteplici, da schermi fantastici OLED per vedere colori sgargianti nei nostri serial preferiti, a fotocamere capaci in due tap di catturare un istante con una qualità fantastica.

Gli smartphone ormai sono così tanti da rendere davvero difficile capire quale scegliere: per questo abbiamo creato questa lista in continuo aggiornamento dei migliori smartphone del 2021, così da accompagnarvi in questa scelta evidenziandone i punti di forza, i dettagli e persino i migliori modi d’uso.

Apple iPhone 12 Pro Max

Top di gamma della Apple e miglior smartphone 2021 con cuore iOS, questo iPhone 12 Pro Max può contare su un fantastico display XDR OLED da 6.7 pollici con una frequenza da 60Hz, il chipset A14 Bionic e ben 6 GB di RAM. Rimane il classico notch posizionato in alto, ma allo stesso tempo il dispositivo della mela morsicata si apre al 5G offrendo nell’insieme tutto ciò che si può desiderare da uno smartphone. Il 12 Pro Max, a differenza della controparte più piccola, ha la camera principale stabilizzata ed è perfetto per gli appassionati di fotografia.

Compralo su Amazon.it

Samsung Galaxy S21 Ultra

Con un AMOLED da 6.8 pollici, questo smartphone Android riesce a raggiungere i 120 Hz, così da avere una fluidità a schermo decisamente superiore alla media. Con uno zoom capace di arrivare fino a 100x, questo smartphone può contare su uno Snapdragon 888 e una batteria davvero longeva (grazie ai suoi 5.000 mAh). Nonostante non sia paragonabile al Note 20 Ultra, anche il Samsung S21 Ultra ora è compatibile con la S Pen, perfetta per chi usa lo smartphone per lavorare.

Compralo su Amazon.it

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Se il vostro lavoro necessita di un prodotto performante e comodo, allora il Samsung Note 20 Ultra è il non plus ultra. Nonostante il prezzo sia molto elevato, il dispositivo ha un display da 6.9 pollici OLED con 120 Hz, una miriade di funzionalità legate alla sua S Pen e una fotocamera che può contare su un sensore principale da ben 108MP. Non manca infine la modalità DeX, che permette al dispositivo di diventare una sorta di mini computer da collegare al proprio TV, così da poterlo sfruttare per documenti, foto e persino videogiochi.

Compralo su Amazon.it

OnePlus 9 Pro

Se c’è un dispositivo capace di ricaricarsi in poco tempo, quello è proprio il OnePlus 9 Pro: questo smartphone, che può contare su un display da 6.7 pollici AMOLED e una frequenza che raggiunge i 120Hz, non manca una buona fotocamera e tanta potenza. La prima è composta da una serie di sensori capaci di scattare foto meravigliose (giocando con la camera ultrawide, quella telescopica e la monocromatica per le sfumature). Per quello che invece riguarda il resto, lo smartphone è disponibile con 8 e 12 GB di RAM, entrambi con un performante Snapdragon 888 sotto la scocca.

Compralo su Amazon.it

Google Pixel 4A

Il Google Pixel 4A è la prova vivente che uno smartphone può avere tutto ciò che desiderate essendo comunque economico. Con un prezzo attorno ai 500€, questo dispositivo ha uno schermo OLED da 5.8 pollici, uno Snapdragon 730G e una serie di funzionalità davvero niente male. Nonostante abbia una fotocamera da soli 12.2 MP, il Google Pixel è uno dei migliori smartphone per chi ama fare foto grazie al software di Google ottimizzato che gli permette di fare ottimi scatti. Rimane poi senza dubbio tra gli smartphone con il rapporto qualità/prezzo migliore.

Compralo su Amazon.it

Samsung Galaxy Z Fold 2

Lo smartphone pieghevole è un po’ il tarlo di tutti i fanatici della tecnologia, e il migliore in commercio per ora rimane questo Samsung Z Fold 2. Simile al precedente modello, questo nuovo presenta migliorie di rilievo, a partire dall’ingrandimento del display esterno (da 4.6 pollici a 6.23 pollici) fino alla scomparsa del notch nella fotocamera interna. A concludere il pacchetto, una fotocamera ottima, un processore veloce e ben12 GB di RAM.

Compralo su Amazon.it

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi spesso è sinonimo di qualità a basso costo: per questo il Mi 11 Ultra è un po’ il dispositivo fuori dal coro con il suo prezzo davvero elevato. Parliamo in ogni caso del top di gamma assoluto per la casa cinese: con uno Snapdragon 888 e 12 GB di RAM, il Mi 11 Ultra può contare su una fotocamera dotata di molti megapixel, su uno Zoom 120x e sulla capacità di registrare video fino a 8K. Per concludere, un display da 6.81 pollici capace di arrivare ad una risoluzione di 3200×1440 e un mini display sul retro, per avere informazioni aggiuntive o da utilizzare per farsi selfie con la camera principale.

Compralo su Amazon.it

Oppo Find X3 Pro 5G

Sotto i mille euro come prezzo, questo Oppo Find X3 Pro 5G è uno dei dispositivi più performanti della famiglia. Dotato di Snapdragon 888, 12 GB di RAM e una fotocamera da 50MP, questo smartphone presenta una serie di qualità intrinseche che non lo rendono forse il più originale, ma sicuramente lo posizionano tra quelli con il prezzo più basso (per ciò che propone) e con una delle risoluzioni più alte in circolazione, 3216×1440 su un display da 6.7 pollici.

Compralo su Amazon.it

Apple iPhone 12 Mini

Per chi ama iOS e vuole un dispositivo più piccolo e gestibile, l’iPhone 12 Mini sarà fantastico. Anche se rimane strano avere un dispositivo più piccolo con una batteria che lo rende il meno autonomo della serie 12, questo iPhone 12 Mini ha comunque lo stesso processore e fotocamere del suo fratello più grande, ad un prezzo più abbordabile.

Compralo su Amazon.it

Motorola Edge Plus

Con un prezzo che si aggira attorno ai 600€, questo Motorola Edge Plus con cui chiudiamo la lista dei migliori smartphone 2021 punta molto sulla fotocamera, grazie ai suoi 108MP. Con uno Snapdragon 865 e 12 GB di RAM, la potenzialità di questa versione Plus riguarda soprattutto le migliorie legate a foto e video, oltre che alla velocità del dispositivo. A concludere il tutto, ci pensa un’interfaccia davvero ben fatta e ben strutturata.

Compralo su Amazon.it

La redazione consiglia: Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 con oltre 100 milioni di pezzi venduti, è lo smartphone più venduto dell’anno e non è un caso.

Si integra perfettamente con l’ecosistema creato da Apple e se avete anche un loro portatile, un iPad o altro, diventa praticamente imprescindibile sceglierlo. Ha in ogni caso il software più veloce e fluido sul mercato, un’ottima durata della batteria, un reparto fotografico che si gioca con i nuovi samsung il primato assoluto, un design rinnovato che è difficile da non apprezzare e tanti colori tra cui scegliere.

Apple poi, è bene ricordarlo sempre, ha la rete di vendita migliore, il migliore supporto post vendita e la migliore rivendibilità: aspetti che ci si scorda troppo facilmente quando si sceglie uno smartphone e che sarebbero da tenere a mente quando si spendono certe cifre.

Se potete permettervelo e non avete esigenze particolari, iPhone 12 rimane per ora il miglior smartphone del 2021, in attesa del nuovo modello il prossimo autunno o di un rivale sul fronte Android che sappia superarne le innegabili qualità.

Compralo su Amazon.it