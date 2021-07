I Luminari – Il destino nelle stelle: trailer della serie con Eva Green in onda su Sky

Si intitola I Luminari – Il destino nelle stelle la novità del giorno per Sky: una serie con Eva Green, Himesh Patel ed Eve Hewson di cui vi presentiamo il trailer.

Sky Serie ospita, da oggi, un nuovo dramma in costume dai sei puntate tratto dal romanzo di Eleanor Catton, I Luminari – Il destino nelle stelle. Della serie, diretta da Claire McCarthy e con Eva Green, Himesh Patel ed Eve Hewson nel cast, vi presentiamo il trailer ufficiale italiano.

Anni ’60 dell’Ottocento. Nel pieno della corsa all’oro, la giovane Anna Wetherell si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda, nella speranza di lasciare il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Durante il viaggio conosce Emery Staines, dal quale rimane subito affascinata. I due decidono di rivedersi una volta giunti a destinazione, ma una volta sbarcata Anna incontra l’affascinante chiromante Lydia Wells, che si rende conto della sua vulnerabilità e che finisce per approfittarne senza farsi troppi scrupoli. Nel giro di poco tempo, Miss Wetherell si ritrova coinvolta in una fitta rete di inganni e ricatti, e alla fine viene anche accusata (ingiustamente) di omicidio. Emery è l’unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà?

