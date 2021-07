BMW: mostrato lo scooter elettrico dal design futuristico

Arriverà nel 2022 al prezzo di 16.000 dollari: ecco lo scooter elettrico di BMW, dalle forme particolari e con quello stile futuristico marchiato da quella colorazione grigia e arancione. Già in circolazione come prototipo, si tratta del CE 04, scooter che ora è pronto a mostrarsi nella sua versione finale per i clienti.

Lo scooter sarà dotato di uno schermo da 10,25 pollici LCD (in pratica più grande addirittura di quello in dotazione per alcune auto) e avrà un’autonomia di 130 km, con una velocità massima di 120 km/h. Seppure il prezzo non sia così economico (ricordiamoci che una Vespa elettrica costa molto meno), parliamo di una moto dotata di una velocità considerevole, e con una comodità decisamente diversa da quella del già citato scooter.

L’idea alla base di BMW sembra essere quella di posizionarsi, tramite questo scooter, in un segmento popolato da persone che vorrebbero passare all’elettrico, ma allo stesso tempo non sono disposti a spendere cifre considerevoli (ricordiamo infatti che le auto elettriche hanno ancora prezzi abbastanza elevati).

La BMW CE 04 potrà essere ricaricata attraverso la classica spina o con il cavo dedicato (utilizzato anche per la ricarica delle auto elettriche dalla colonnina). L’azienda ha evidenziato come la ricarica ci metterà circa 1 ora e 40 minuti per portarla al 100% (partendo da 0%), ovviamente sfruttando una colonnina superveloce.

Nel caso della carica classica invece, la tempistica per riempire la batteria (tramite eventuale spina di casa) sarà di 4 ore e 20 minuti. Non sappiamo ancora dettagli su prezzi eventuali di optional e accessori, ma è quasi dato per certo che verrà messa in commercio anche una versione con meno autonomia (circa 100 km) e una potenza inferiore (che andrà dai 15 ai 30 CV, contro i 42 del modello più performante). A prescindere, entrambi i modelli potranno vantare un tempo di 2,6 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da fermi.