Sony: arriva il diffusore da spalla dedicato allo smart working

Sony sta lavorando ad uno speaker da spalla, una sorta di diffusore, pensato per lo smart working. Il device in questione è indossabile come una sorta di archetto e permette di lavorare in agilità anche durante le sessioni di smart working, senza indossare scomodi microfoni o altro.

Lo speaker in questione è bluetooth e si chiama SRS-NB10: l’idea alla base di tutto è quella di eliminare la scomodità degli auricolari normali – siano essi senza o con filo – offrendo ergonomia e comodità nelle sessioni di lavoro lunghe.

Il dispositivo in questione è ottimizzato per le videoconferenze e offre una serie di funzionalità davvero utili: in primis ha una durata molto elevata, circa 20 ore di utilizzo continuativo, con una capacità di ricarica che permetterà al device di offrire un’ora di autonomia con 10 minuti di ricarica. Lo speaker inoltre sarà certificato IPX4, e quindi potrà resistere a spruzzi d’acqua.

Le migliorie però non si fermano qui: lo speaker SRS-NB10 potrà utilizzare il Precise Voice Pickup, sistema che permetterà di offrire a chi si troverà dall’altra parte della chiamata un audio limpido senza rumori di alcun tipo. Questa feature verrà gestita da due microfoni e un sistema di lavorazione del segnale che permetterà di ridurre l’eco in modo automatico, offrendo qualità senza precedenti. A concludere il tutto ci penserà un pulsante Mute che vi permetterà di bloccare il feed del microfono, così da offrirvi privacy in qualunque momento.

La comodità è infine molto importante per il dispositivo: per questo motivo questa neckband avrà una zona flessibile sulla parte del collo, che insieme al peso estremamente leggero non affaticherà il fruitore nemmeno nelle lunghe sessioni di lavoro e di videoconferenza. Lo speaker SRS-NB10 sarà collegabile tramite bluetooth a qualunque dispositivo compatibile, e grazie al Multipoint, potrà essere collegato a due dispositivi in contemporanea.

