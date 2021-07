Samsung Electronics cavalca la crisi dei chip: profitti in aumento del 38%

La crisi dei chip? Una ghiotta opportunità per Samsung, che nonostante abbia venduto milioni di smartphone in meno, chiude il trimestre di maggior successo dal 2018.

La crisi mondiali dei chip? Un problema per molti, un’opportunità per qualcuno: Samsung Electronics ha chiuso l’ultimo trimestre con un aumento dei profitti del 38%. Il motivo? Ci sono meno chip in circolazione e così i prezzi e i margini di profitto aumentano, scrive Reuters.

È il trimestre di maggiore successo di Samsung dal 2018 ad oggi, nonostante un calo significativo al numero di smartphone consegnati a livello globale. Per il momento la lente d’ingrandimento sulle performance di Samsung è possibile grazie alle proiezioni degli analisti: i dati ufficiali verranno comunicati da Samsung nella giornata di domani. Complessivamente ci si aspetta un aumento dei ricavi pari al 15.4%.

Nel periodo che va da marzo a giugno abbiamo assistito ad un progressivo aumento dei prezzi dei chip, come i DRAM usati per server, smartphone e computer. Un aumento dei prezzi nell’ordine del 27%.

Meno bene la divisione smartphone di Samsung: meno unità consegnate, con il totale dei modelli piazzati che è sceso a 59 milioni di unità. Nel primo trimestre erano 76 milioni, notano gli analisti di Shinyoung Investment & Securities. Pesa anche la domanda in calo in India, uno dei paesi colpiti più duramente dalla pandemia.