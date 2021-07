Quentin Tarantino acquista lo storico Vista Theater di Los Angeles

Dopo l'acquisizione del New Beverly Theater, Quentin Tarantino ha deciso di far suo anche il leggendario Vista Theater, situato sempre a Los Angeles.

Il Vista Theater di Los Angeles ha una storia quasi centenaria, essendo stato fondato nel 1923. Da allora ne ha viste di ogni: grandi prime hollywoodiane, rassegne vintage, visioni d’autore, il tracollo nel softcore degli anni ’80, la presenza come sfondo o set in svariati video e film e infine la chiusura in epoca COVID. Sembra, tuttavia, che il noto cineasta Quentin Tarantino sia intenzionato a portarlo a nuova vita, acquisendolo.

L’annuncio arriva durante il podcast Armchair Expert with Dax Shepard, su YouTube, in cui fra le altre cose il regista di Knoxville svela di avere grandi progetti per il suo nuovo acquisto.

Vi annuncio qualcosa che la gente non sa ancora. Ho comprato il Vista a Hollywood e Sunset. Probabilmente lo andremo ad aprire nel periodo natalizio. E, ancora una volta, faremo solo film. Ma non sarà un cinema d’essai; mosteremo nuovi film in uscita quando ci daranno le copie delle pellicole. Mostreremo roba nuova. Non sarà come col New Beverly. Il New Beverly ha il suo tono caratteristico.

Tarantino ha sempre avuto la passione per le rassegne cinematografiche e ha, di fatto, imparato a fare cinema passando la giovinezza a guardare ogni genere di pellicola e traendone insegnamento. Ora siamo molto curiosi di scoprire i programmi per il “suo” nuovo cinema: sul sito ufficiale c’è solo un’immagine teaser che recita “Sta per accadere qualcosa… qualcosa di meraviglioso”

