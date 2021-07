Paddington 3 inizierà con le riprese nel 2022

StudioCanal ha annunciato durante il Festival di Cannes che nel 2022 inizieranno le riprese del film Paddington 3. Il soggetto è stato scritto da Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton su una sceneggiatura realizzata da Burton, Jon Foster, e James Lamont. King, che ha diretto i primi due film dedicati a Paddington, non tornerà per fare da regista al terzo capitolo, ma lavorerà al progetto come produttore esecutivo.

Anna Marsh, che è la CEO di StudioCanal, ha dichiarato: “Il nostro amato orsacchiotto è parte di questa famiglia”. Altre informazioni dedicate alla produzione di Paddington 3 non sono state ancora rivelate. Di sicuro c’è che Ben Whishaw tornerà a dare la propria voce in lingua originale al personaggio protagonista.

Il primo lungometraggio su Paddington è uscito nel 2014, e racconta la storia di due orsi molto intelligenti e con capacità fuori dal comune che, scoperti da un esploratore inglese nel Perù, ricevettero l’invito a recarsi a Londra qualora ne avessero avuto bisogno. Sarà così che il loro nipotino, con i due orsi ormai anziani, verrà inviato a Londra, dove scoprirà una civiltà tutt’altro che accogliente.

I film su Paddington hanno mischiato live-action e CGI e sono stati un successo commerciale, considerando che hanno incassato rispettivamente 280 e 225 milioni.