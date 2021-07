NVIDIA sarà alla GDC 2021, svelato il programma ufficiale

In occasione della GDC 2021, NVIDIA ci mostrerà le novità in cantiere attraverso 5 conferenze, di cui conosciamo già ora alcuni dettagli.

Nel mese di luglio potremo finalmente ammirare la Game Developer Conference 2021, che si terrà dal 19 al 23 di questo mese, e sarà il palcoscenico di moltissime novità per il mondo della tecnologia. Fra i grandi presenti non poteva ovviamente mancare NVIDIA, nota azienda leader nel settore delle schede video, che ha infatti annunciato la sua presenza all’evento.

Avremo presto modo di ammirare demo e spiegazioni relative alle tecnologie in cantiere presso la compagnia, che come sempre pone un occhio di riguardo sul mondo dei videogiochi, all’infuori degli altri settori che si preoccupa di coprire al meglio con i propri prodotti.

NVIDIA ha già per fortuna fornito una scaletta di contenuti programmati, particolarmente precisa e già alquanto dettagliata. Vi alleghiamo qui di seguito quindi l’elenco con le conferenze programmate e i relativi orari, ovviamente già convertiti per l’Italia.

Collaborative Game Development with NVIDIA Omniverse : 22 luglio, 19:30 – 20:30

: 22 luglio, 19:30 – 20:30 NVRTX Artist Guide : 22 luglio, 19:50 – 20:20

: 22 luglio, 19:50 – 20:20 NVIDIA DLSS Overview and Game Integrations : 23 luglio, 22:20 – 22:50

: 23 luglio, 22:20 – 22:50 The Technology Behind NVRTX : 23 luglio, 00:40 – 01:10

: 23 luglio, 00:40 – 01:10 DevTools for Harnessing Ray Tracing in Games: 23 luglio, 01:20 – 01:50

Come si evince facilmente, ci sarà un occhio di riguardo per il Ray Tracing e per il DLSS, che NVIDIA continua a supportare e introdurre in diversi giochi. Recentemente la lista di titoli che supporta il sistema di ottimizzazione si è arricchita particolarmente, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Il sito ufficiale recita, in alto:

Unisciti a noi dal 19 al 23 luglio 2021 per l’edizione di quest’anno della Game Developer Conference (GDC) per vedere come la tecnologia NVIDIA RTX sta trasformando l’industria legata allo sviluppo dei videogiochi.

Non ci resterà che scoprire quali saranno gli effettivi contenuti dei 5 appuntamenti confermati, e per fortuna non manca molto all’inizio dell’evento dedicato agli sviluppatori (e non solo). Dopo la cancellazione della GDC lo scorso anno, a causa della pandemia mondiale, i fan sono in trepidazione più che mai di scoprire cosa proporranno le varie aziende del settore in questa nuova edizione.