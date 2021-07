Kill Bill 3: ecco Maya Hawke in un’eccezionale fan art

Il fatto che Quentin Tarantino abbia parlato di Maya Hawke come possibile protagonista di un ipotetico Kill Bill 3 ha scatenato subito gli appassionati, che hanno provato a immaginare la figlia di Uma Thurman nei panni della bambina avuta da Beatrix Kiddo, ed ormai cresciuta, ed hanno realizzato una fan art eccezionale.

Attraverso Instagram Spdrmnkyxxiii ha realizzato questa fan art con Maya Hawke protagonista di un ipotetico Kill Bill 3.

C’è da rimarcare che si tratta di una fan art veramente suggestiva. Qui sotto riportiamo le parole di Quentin Tarantino su Maya Hawke in Kill Bill 3:

Il solo fatto di ridare vita alla Sposa ed alla figlia vent’anni dopo, con vent’anni di pace che vanno improvvisamente in frantumi, e con la possibilità d’ingaggiare Uma Thurman e la figlia Maya Hawke, sarebbe fo****mente eccitante. E poi Elle Driver è ancora in giro, Sophie Fatale è senza un braccio, però c’è. Hanno tutti i soldi di Bill. E poi Gogo ha una sorella gemella chiamata Shiaki che potrebbe uscire fuori.

Insomma, Tarantino avrebbe tante idee in serbo per questo terzo capitolo di Kill Bill, e l’idea di vedere Uma Thurman con la figlia Maya recitare nel lungometraggio sarebbe esaltante. La stessa Maya Hawke ha dichiarato in passato di essere cresciuta con Tarantino ed i suoi film, che “rappresentano tanto per me e per la mia famiglia, e mi piacerebbe poter essere un piccolo nuovo pezzo di questo puzzle”.