Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2, il trailer del nuovo arco narrativo dell’anime dei record

Anyplex USA ha pubblicato il trailer sottotitolato in inglese per la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in arrivo nel corso dell'anno.

L’anime e il manga dal successo più travolgente nel 2020 (a dispetto anche di One Piece e L’attacco dei Giganti) è stato sicuramente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il cui lungometraggio cinematografico ha battuto ogni record in Giappone. Aniplex USA ora ha pubblicato la versione sottotitolata in inglese del trailer della attesissima seconda stagione, ufficializzandone dunque il prossimo arrivo anche in occidente.

La serie animata, attualmente, è composta di una sola stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato, Mugen Ressha-hen (ovvero Saga del treno dell’Infinito) che arriverà anche nel nostro Paese su Amazon Prime Video il 13 luglio dopo aver sbancato i botteghini nipponici (e non solo: siamo a quasi mezzo miliardo di dollari di incasso globale!) raccontando il successivo arco narrativo. Il manga originale è opera di Koyoharu Gotouge, mentre la serie animata è dello Studio Ufotable.

La nuova saga, denominata internazionalmente “Entertainment District Arc” arriverà, a quanto pare, quest’autunno, anche se non ci sono date attualmente confermate e non sappiamo come arriverà in Italia, anche se possiamo presupporre che Prime Video avrà la prelazione.

