Volami via: la foto gallery del film in arrivo al cinema il 19 agosto

Dopo I ragazzi del coro, Christophe Barratier torna in sala con Volami via, pellicola drammatica nei cinema italiani dal 19 agosto.

I Wonder Pictures presenta al cinema dal 19 agosto la nuova commedia francese diretta da Christophe Barratier, dal titolo Volami via (Envole-moi), di cui presentiamo le prime immagini, in attesa del trailer.

Dopo il successo de I ragazzi del coro, Barratier torna in sala con la storia di un giovane viziato e perdigiorno che fatica a trovare la propria strada e del suo incontro con un adolescente gravemente malato che cambierà le vite dei due, interpretati dal talentuoso figlio d’arte Victor Belmondo e dall’esordiente Yoann Eloundou.

Sinossi ufficiale:

Thomas a quasi 30 anni si comporta ancora come un adolescente. Non lavora, fa festa tutte le sere, passa le giornate a letto in attesa di una nuova notte per uscire a divertirsi. Ma dopo la classica goccia che fa traboccare il vaso, il padre decide che è arrivato il momento per lui di crescere. Gli affida così un suo paziente. Marcus ha 12 anni ed è gravemente disabile, ma questo non gli impedisce di essere un ragazzo curioso ed entusiasta di tutto quello che la vita possa offrirgli. Il patto è semplice tra padre e figlio: se Thomas non sarà in grado di occuparsi di Marcus, dovrà andarsene di casa e iniziare a cavarsela da solo. Ma il compito affidatogli lo cambierà nel profondo e l’incontro tra i due ragazzi sconvolgerà la vita di entrambi, cambiandola per sempre.

Leggi anche: