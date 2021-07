Umbria Film Festival: Terry Gilliam presidente e Thomas Vinterberg ospite d’onore

Umbria Film Festival, XXV edizione: il Premio Oscar Thomas Vinterberg grande ospite, con Terry Gilliam che presenta in piazza il suo Barone di Munchausen.

Celebra quest’anno i suoi 25 anni di attività l’Umbria Film Festival, che si terrà dal 7 all’11 luglio 2021, nel borgo medievale di Montone (Perugia), avvalendosi della presidenza di Terry Gilliam, della direzione artistica di Vanessa Strizzi, e della direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna. Un festival variegato e cinefilo, che prevede – in piazza San Francesco – anteprime cinematografiche, cortometraggi e grandi ospiti, tra cui il regista e sceneggiatore Terry Gilliam e Thomas Vinterberg, fresco vincitore del Premio Oscar come Miglior Film Straniero con Un altro giro, che riceverà le Chiavi della Città di Montone.

Terry Gilliam torna quindi a Montone, sua città d’adozione da oltre trent’anni e il festival lo omaggia proiettando in piazza San Francesco, durante la serata di apertura, mercoledì 7 luglio, il film che lo ha portato in Italia la prima volta, Le avventure del Barone di Munchausen, annata 1988.

La nuova sezione Amarcorti (sezione competitiva dedicata ai cortometraggi diretti da registi italiani o residenti in Italia, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti) assume un ruolo importante, caratterizzando le serate del festival, che si aprirà proprio con la proiezione dei primi corti internazionali. La serata di venerdì 9 luglio prevede la proiezione del film Quo vadis, Aida, diretto dalla regista, sceneggiatrice e produttrice bosniaca Jasmila Žbanić, già candidato al Premio Oscar come Miglior Film Straniero 2021 e in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il programma di sabato 10 luglio, si apre alle ore 21:00 in piazza San Francesco, con la consegna ufficiale delle Chiavi della Città a Thomas Vinterberg. Il regista danese, già tra i fondatori del movimento cinematografico Dogma95 e regista di capolavori come Festen e Il Sospetto, presenterà al pubblico, dopo i cortometraggi, il suo ultimo film, Un altro giro, recentemente vincitore del Premio Oscar come Miglior Film Straniero.

Domenica 11 luglio, ultima giornata del festival, si apre con l’omaggio dedicato al regista lèttone Janis Cimmermanis; a seguire, la proiezione di Better Days, opera seconda del regista hongkonghese Derek Kwok-cheung Tsang, candidato al Premio Oscar come Miglior Film Straniero 2021.

