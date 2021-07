PlayStation Now: Sony presenta le novità di luglio

Sony ha annunciato ufficialmente sulle pagine del PlayStation Blog i titoli che entreranno da domani a far parte del servizio PlayStation Now.

Anche questo mese, Sony è pronta ad arricchire il PlayStation Now, servizio in abbonamento che permette agli utenti PS4 (e PS5, grazie alla retrocompatibilità) di giocare moltissimi titoli in streaming o sfruttando l’hardware delle console, pagando solamente il costo mensile del pacchetto. Questa volta l’azienda nipponica non ci è andata leggera, e ha inserito infatti molti giochi di rilievo all’interno dell’abbonamento, i quali saranno disponibili già a partire da domani.

Vediamo quindi insieme quali sono tutti i nuovi titoli pronti ad arrivare senza costi aggiuntivi sul PlayStation Now:

Red Dead Redemption 2

Nioh 2

Moving Out

God of War

Judgment

Olympic Games Tokyo 2020

Nascar Heat 5

Come accennato, la lineup del mese di luglio è davvero scoppiettante, vista la presenta di amatissimi titoli come Red Dead Redemption 2 e l’esclusiva PlayStation God of War, che hanno entrambi colorato con i propri contenuti il ricchissimo 2018. La seconda interazione della serie western di Rockstar Games ha purtroppo dei compromessi, visto che potrà essere giocata solamente fino al primo novembre di quest’anno, e non su PC, in quanto sarà consentito solamente il download su console PlayStation e non lo streaming.

Mentre tutti i giochi elencati resteranno fino a data da destinarsi all’interno del servizio, è necessario specificare che anche Judgment dovrà presto andar via, in quanto resterà disponibile solamente fino al 4 ottobre 2021, dando comunque molto tempo ai giocatori per vivere l’avventura creata dal team di Yakuza.

I 7 giochi in questione possono sicuramente accontentare un po’ tutti i palati, vista anche l’estrema varietà per cui Sony ha optato selezionando le nuove esperienze per questo caldo mese. Un leak negli scorsi giorni aveva già anticipato quanto confermato oggi, e anche se poteva sembrare fin troppo ottimista, Sony ha stupito tutti avverando quanto sperato, sottolineando il proprio impegno nel migliorare continuamente le potenzialità dei propri servizi.