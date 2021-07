Peacemaker: la prima immagine ufficiale dello spin-off di The Suicide Squad

Tramite Empire è arrivata la prima immagine ufficiale della serie TV Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad, con John Cena immortalato nei panni del personaggio proposto da James Gunn. Proprio il regista ha parlato al magazine delle peculiarità del personaggio.

Questa è la prima immagine della serie TV Peacemaker.

James Gunn ha detto sul personaggio:

Peacemaker è un character che pensa ‘Voglio la pace, non conta quanti uomini e donne dovrò uccidere per ottenerla’. Sembra una cosa nosense ma ha perfettamente senso. E nella performance di John si riesce a scorgere la sofferenza del personaggio in tutto ciò. Lui poi vive nello stesso mondo di Superman, Batman e Aquaman, e non è facile contrapporsi a questi personaggi.