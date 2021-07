Mark Zuckerberg celebra l’Indipendence Day con un video surreale

05—Lug—2021 / 11:08 AM

Mark Zuckerberg ha scelto di celebrare il 4 luglio, giornata dell’indipendenza americana, a modo suo: l’imprenditore si è fatto riprendere mentre surfava sventolando una bandiera americana. La scena è esattamente come ve l’immaginate: grottesca e surreale.

Mark Zuckerberg si conferma una delle più – uhm – peculiari figure della scena tech mondiale. Come è noto, il fondatore e CEO di Facebook condivide alcune passioni con gli umani normali. Tra queste c’è il surf. Zuckerberg ama surfare e se per farlo deve cospargersi di una bizzarra crema solare sembrando un albino… non c’è problema.

Il video condiviso da Mark Zuckerberg è ovviamente accompagnato da una colonna sonora eccezionale: Take Me Home, Country Roads di John Denver’s. Esiste qualcosa di più americano di così? Sì, ok, forse esiste.

La clip dura poco più di un minuto, è stata condivisa sia su Facebook che su Instagram ed ha già accumulato milioni di click ed è ovviamente super virale anche sugli altri social, dove gli utenti la stanno condividendo come un meme, tra sfottò, ammirazione sincera e un clima generale da F4 basito. Fateci l’abitudine, perché abbiamo il sospetto che queste immagini ci perseguiteranno in formato GIF per un bel po’ di anni.