LEGO: un’app suggerisce cosa costruire inquadrando i mattoncini

Le potenzialità degli amati mattoncini LEGO sono pressoché infinite, visto che l’unico limite imposto è la fantasia. Gli utenti possono divertirsi nel costruire i set legati ai mattoncini che acquistano, come anche variare la formula e sbizzarrirsi per dar vita a qualunque tipo di idea. Capita tuttavia spesso che dei mattoncini manchino all’appello, e che quindi determinate creazioni risultino difficili da realizzare.

Una nuova app dal nome di BrickIt sembra aver finalmente trovato una soluzione perfetta al problema, attraverso un’intelligenza artificiale che lascia a bocca aperta. Parliamo di un sistema che attraverso una semplice scansione dal telefono riesce a individuare tutti i mattoncini LEGO inquadrati dalla fotocamera, fornendo il numero e riconoscendo ogni pezzo dell’azienda.

Tuttavia, questo non permette solamente all’utente di ottenere un inventario dei mattoncini in proprio possesso, visto che l’app si prende anche la briga di capire quali costruzioni possono essere realizzate in base al materiale in possesso dell’utente, e aiuta anche nella realizzazione una volta scelto il prodotto.

È facile rimanere a bocca aperta mentre il meccanismo fa il suo processo, vista la velocità con cui questo riesce a identificare ogni singolo mattoncino presente ed elaborare i risultati necessari. Grazie alla nuova app dedicata ai LEGO gli utenti avranno ancora più modi per sbizzarrirsi in base ai blocchi in proprio possesso.

Al momento, è possibile scaricare in maniera del tutto gratuita BrickIt su iPhone, ma è ancora purtroppo necessario aspettare per le versioni Android, che dovrebbero invece arrivare nel corso del 2021, periodo di tempo piuttosto vago ma che per fortuna potrebbe condurre a una data di uscita potenzialmente piuttosto vicina.

C’è da specificare che non si tratta di un software ufficiale dell’azienda, e che BrickIt potrebbe essere quindi trasformata solo in futuro in un’app di riferimento, ma per questo dovremo ancora aspettare di scoprire i pareri della compagnia in merito a questa utilissima trovata.