DC Comics: James Gunn difende i fumetti dei The New 52

Il regista James Gunn ha difeso i fumetti del periodo dei The New 52, riconoscendo alcune delle serie e dei personaggi con più qualità.

James Gunn è un grande appassionato di fumetti, del resto ha adattato per il grande schermo sia I Guardiani della Galassia che The Suicide Squad, e, ultimamente, ha chiamato in causa i fumetti fatti uscire dalla DC Comics sotto l’iniziativa editoriale The New 52. Si tratta di un qualcosa che è stato abbastanza dibattuto nel mondo degli appassionati, su cui però il regista ha le idee precise.

Ecco l’idea espressa da James Gunn sui The New 52 attraverso Twitter:

Grazie ai New 52 mi sono innamorato di nuovo della Suicide Squad, soprattutto per il fatto che si sia unita al gruppo anche Harley Quinn. Durante quell’era sono usciti fuori la Corte dei Gufi e Animal Man, tutte cose a cui sono molto affezionato. Dite che sono un idiota ma ho comprato ogni singolo fumetto uscito in quel periodo, e l’ho adorato.

Ricordiamo che con l’iniziativa The New 52 nel 2011 sono state rilanciate tutte le serie a fumetti DC Comics, con 52 nuove serie che sono partite dal numero uno riazzerando la continuity interna, e provocando un vero e proprio reboot. Anche testate storiche come Action Comics e Detective Comics vennero riavviate con il numero uno.

L’affollamento di testate ed il reboot delle storie portò diversi fan a non apprezzare l’iniziativa The New 52, che nel 2016 fu sostituita da Rinascita.