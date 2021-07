Black Adam: Dwayne Johnson annuncia la fine delle riprese

Dopo una tribolata produzione, che è stata rimandata diverse volte a causa della pandemia, Dwayne Johnson ha annunciato che le riprese del film DC Comics Black Adam sono pronte a concludersi durante questa settimana.

Quella che si sta svolgendo è l’ultima settimana di riprese di Black Adam, così come ha annunciato lo stesso Dwayne Johnson attraverso Instagram. Ecco le parole con cui l’attore ha accompagnato l’annuncio:

Tutto l’allenamento, la dieta, e ben due anni di lavoro sul personaggio, sulla storia e sulla produzione si concluderanno la prossima (questa ndr) settimana.

Il post è stato accompagnato da un video in cui Dwayne Johnson ha mostrato il cibo con cui si prepara a colazione per affrontare la giornata di lavoro sul set. E c’è da dire che in questo caso, considerando che The Rock veste i panni di un personaggio dai superpoteri, il livello di preparazione fisica dev’essere ancora più importante. Queste sono le parole con cui qualche tempo fa Johnson ha descritto il lavoro sul suo fisico per Black Adam: