Belle: il nuovo film di Mamoru Hosoda in anteprima mondiale a Cannes

La sezione Cannes Première si arricchisce di una nuova primizia, con la presenza della nuova opera di Mamoru Hosoda: Belle (presto in arrivo anche in Italia).

Belle, il nuovo film d’animazione dal regista di Wolf Children, The Boy and the Beast e Mirai, Mamoru Hosoda, sarà presentato in anteprima mondiale durante il 74esimo Festival de Cannes.

✨ Belle, le nouveau film de Mamoru Hosoda en avant-première mondiale au 74e Festival de Cannes !Le film d'animation du… Posted by Festival de Cannes on Sunday, July 4, 2021

Testa d’ariete di una nuova generazione di registi d’animazione nipponici, Hosoda nel corso degli anni ha maturato un enorme credito verso gli appassionati del genere, registrando i plausi anche della critica. La sua prima presenza a Cannes segna un traguardo importante non solo per la sua carriera, ma anche per l’intero “genere” degli anime al cinema.

Il film sarà presentato durante la kermesse il 15 luglio, per uscire poi nei cinema nipponici il giorno dopo. L’uscita nei cinema francesi è fissata per il 29 di questo mese, mentre non c’è ancora una data certa per l’Italia, dove uscirà in sala grazie ad Anime Factory e I Wonder Pictures.

Sinossi del film:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu scopre un mondo virtuale noto come [U], dove assume il ruolo di Belle, un avatar che in poco tempo le permette di diventare una cantante di fama mondiale. All’improvviso una misteriosa creatura, un drago, appare davanti a lei e insieme, intraprendono un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della loro vera natura.

Leggi anche: