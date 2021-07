Audacity diventa un possibile Spyware, cambiano le politiche della privacy

Come emerso sulle pagine di FossPost, le nuove politiche legate alla privacy di Audacity hanno trasformato il programma in uno Spyware.

Sono moltissimi gli utenti che fanno uso di Audacity, noto software completamente Open Source che fino a oggi è risultato utile per scopi professionali e non grazie alle sue mille funzioni disponibili. Tuttavia, come riportato da FossPost, parte della community si troverà costretta a disinstallare il programma, a causa di un cambiamento che potrebbe davvero risultare un problema per molti.

No, non si parla di un abbonamento o di un costo a carico dell’utente, il software rimarrà infatti – almeno per il momento – completamente open source, ma abbiamo a che fare invece con un cambiamento delle politiche della privacy, variate da parte del nuovo proprietario di Audacity solamente 2 giorni fa, con nuovi importanti dettagli da tenere assolutamente d’occhio.

Circa due mesi fa, il software è stato acquisito da Muse Group, una multinazionale già in possesso di Ultimate Guitar e MuseScore, che pare abbia deciso però di far diventare il nuovo membro della famiglia un vero e proprio Spyware. Come confermato infatti, i dati che il software è in grado di ricavare dai PC degli utenti risultano a dir poco invasivi, ed è per questo che serve prestare particolare attenzione.

Di seguito, la lista di tutte le informazioni che Audacity può adesso estrarre, grazie alle nuove politiche:

Per analisi dell’app e miglioramento

Versione del sistema operativo

Indirizzo IP

Nome del sistema operativo e versione

Modello del processore

Codici e messaggi dei non-fatal error

Report dei crash in formato breakpad minidump

Per applicazioni legali

Dati necessari per provvedimenti legali, contenzioni e richieste delle autorità (dove ce ne sono)

Alla luce di ciò, la scelta di continuare a utilizzare Audacity resta ovviamente dell’utente, ma è bene specificare quello che il software può adesso “prelevare” dai computer, in modo tale che chi proseguirà nella strada del programma open source sappia a cosa va in contro.

Audacity is now a Possible Spyware, Remove it ASAP (fosspost.org)