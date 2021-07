Star Wars: Visions, trailer della serie anime antologica in arrivo su Disney+

04—Lug—2021 / 9:24 AM

Sette pregevoli studi di animazione nipponici hanno apportato la loro “visione” della Galassia lontana, lontana per realizzare insieme Star Wars: Visions, un’antologia di corti animati che debutteranno, come Original, su Disney+ il 22 settembre. Questo il primo special look sul progetto.

Gli studi coinvolti sono Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru, and Production IG. Si tratta di studi rinomati che hanno creato anime molto noti o che hanno già lavorato su franchise esteri (ad esempio, Kamikaze Douga con DC per Batman Ninja, Trigger ha realizzato Promare, Production IG ha un curriculum infinito e ha realizzato il flashback animato di O-Ren presente in Kill Bill)

Nello specifico, questo l’elenco dei corti:

Kamikaze Douga – The Duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop and Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Trigger – The Twins

Trigger – The Elder

Kinema Citrus – The Village Bride

Science Saru – Akakiri

Science Saru – T0-B1

Production IG – The Ninth Jedi

Come specificato da Lucasfilm stessa, i corti vanteranno una sensibilità squisitamente giapponese, la stessa che ha ispirato George Lucas col tono e lo spirito originario di Star Wars. Da sempre infatti, le storie raccontate nella galassia di Star Wars hanno messo da conto la mitologia giapponese e il cinema di Akira Kurosawa tra le influenze.

Leggi anche: