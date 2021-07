She-Hulk: Lou Ferrigno ha un consiglio per la serie Marvel

La serie TV su She-Hulk è in lavorazione, e l'ex interprete di Hulk, Lou Ferrigno, ha qualche consiglio per la produzione.

Lou Ferrigno è stato l’iconico Hulk della serie TV che è andata in onda tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, e, ora che è in lavorazione il telefilm su She-Hulk, Ferrigno ha voluto dare un consiglio alla produzione.

Secondo Lou Ferrigno nella serie su She-Hulk:

Ci sono sicuramente delle ottime idee sviluppate, ma credo che sia ora che gli effetti speciali vengano utilizzati un po’ di meno per dare più autenticità, perché più il personaggio è tangibile, e più risulterà credibile. Vedremo quindi cosa faranno, perché certe cose possono funzionare con Star Wars, e per altri film del genere, però quando hai troppa CGI le cose diventano confuse.

Lou Ferrigno ha anche dichiarato che il suo Hulk preferito resta quello di Edward Norton, e che l’aspetto più importante che deve prevalere in un progetto cinematografico o televisivo dev’essere sempre la storia.

Il cast di She-Hulk ha come protagonista Tatiana Maslany. Non sono state diffuse notizie sulla trama, ma quello che sappiamo è che la serie TV tratterà delle origini di She-Hulk, nel momento in cui Jennifer Walters riceve una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Bunner, che finirà per trasformarla nella creatura super-forzuta.