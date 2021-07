Scoppia un incendio in mezzo al mare nel Golfo del Messico

Un incendio ha attirato in queste ore l’attenzione in tutto il mondo, poiché ha scatenato un effetto visivo davvero particolare, quasi irrealistico a vedersi. L’incidente è accaduto nel Golfo del Messico, in prossimità della piattaforma Ku-Charly (circa 400 metri), come esposto su Twitter dal giornalista Manuel Lopez San Martin.

I brevi video postati in rete hanno mostrato nel dettaglio l’accaduto con una visuale dall’altro, ed è davanti a questi che può essere facile rimanere increduli. All’apparenza infatti, sembra che sia l’acqua a prendere fuoco, visto che l’incendio è scoppiato sulla superficie del mare ed è ben visibile anche a distanza, creando un risultato finale fuori dal comune.

Ovviamente, non è stata davvero l’acqua a prendere fuoco, visto che l’incidente è stato causato dal danneggiamento di un gasdotto. Sembra che la perdita di gas in acqua sia iniziata a circa 140 metri dalla piattaforma petrolifera. Stando a quanto emerso dalle pagine di Reuters, che hanno riportato il contenuto di un rapporto presentato da fonti anonime, è stato un temporale a danneggiare alcuni macchinari e causare la perdita in questione

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Non sappiamo all’effettivo quali siano i danni al territorio totali, per i quali dovremo aspettare rapporti più approfonditi in seguito. L’incendio è stato spento grazie a dei getti di azoto e acqua in mare, ai quali hanno provveduto delle imbarcazioni specializzate arrivate per fortuna in tempo. Ci sono volute tuttavia oltre 5 ore prima che l’incendio venisse completamente estinto e la superficie dell’acqua tornasse allo tato normale.

Anche se si è trattato di un episodio piuttosto bizzarro, vista la presenza di un vero e proprio incendio scoppiato nel mezzo del mare, l’entità del danno potrebbe essere in realtà piuttosto grande. Sta di fatto che il pericolo è scampato senza che venissero riportati feriti, dato da non sottovalutare vista la pericolosità di un incidente come questo.