Piccoli Brividi: George A. Romero voleva fare un film su uno dei libri

Sembra strano accostare Piccoli Brividi e George A. Romero, nonostante si stia parlando di un franchise e di un personaggio legati in qualche modo al mondo dell’horror, solo che Romero è legato all’horror per adulti mentre Piccoli Brividi a quello per i ragazzi. Clamorosa è comunque la notizia che riguarda una sceneggiatura realizzata da George A. Romero negli anni Novanta, basata su un libro di Piccoli Brividi.

A rivelarlo è stata la University of Pittsburgh Library System’s Horror Studies, che si sta occupando di spulciare negli archivi del regista scomparso. Al centro dell’adattamento scoperto c’è il primo titolo della serie, La Casa della Morte, che vede gli abitanti della città di Dark Falls essere in realtà dei morti viventi.

Questo tipo di soggetto non poteva non intrigare George A. Romero, che però, rispetto al libro originale in cui era un gas misterioso a zombificare le persone, decise di utilizzare un’altra soluzione narrativa: quella del patriarca della città che, in qualche modo, era riuscito a diventare zombi ed a zombificare gli abitanti del luogo, così che rimanessero sotto le sue dipendenze.

Insomma, anche in questo caso Romero aveva provato a raccontare un pezzo sociale e politico del nostro mondo tramite una storia di zombie.