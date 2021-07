Downton Abbey 2: spostata l’uscita, il film arriverà a marzo

Downton Abbey 2 non uscirà più a dicembre, ma la data di distribuzione del film è stata spostata a marzo 2022.

03—Lug—2021 / 8:30 AM

Downton Abbey 2 non uscirà più a dicembre, ma avrà un’uscita spostata in avanti di qualche mese, ovvero a marzo. Il lungometraggio doveva essere distribuito il 22 dicembre, mentre in realtà arriverà nelle sale cinematografiche il 18 marzo 2022.

Questo è il post con cui qualche tempo fa è stata annunciata l’uscita di Downton Abbey 2:

Siamo entusiasti di poter annunciare che Julian Fellowes e tutto l’intero cast di Downton torneranno per Downton Abbey 2, che avrà presenti anche Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. Il film arriverà al cinema questo Natale.

In realtà il film Dowton Abbey 2 non arriverà a natale, bensì a marzo 2022. Le riprese del lungometraggio sarebbero in corso, e dovrebbero concludersi entro agosto.

Oltre al cast originale ci saranno tra i nuovi interpreti anche Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. La sceneggiatura è stata scritta da Julian Fellowes, mentre Gareth Neame e Liz Trubridge lavoreranno alla produzione del lungometraggo. Alla regia di Downton Abbey 2 ci sarà Simon Curtis (My Week with Marilyn).

Il primo film, uscito nel 2019, ha ottenuto ottimi risultati al box office, considerando i 237 milioni di guadagni.

Potrebbe interessarti anche questa news su Downton Abbey 2: