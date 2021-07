Yellowstone 4: il teaser trailer rivela l’uscita in autunno della quarta stagione

02—Lug—2021 / 9:01 AM

Il teaser trailer pubblicato da Paramount Network dedicato a Yellowstone 4 ha rivelato che la quarta stagione della serie televisiva con protagonista Kevin Costner arriverà sul piccolo schermo negli Stati Uniti durate il periodo autunnale.

Qui sotto trovate il trailer di Yellowstone 4.

Il filmato mostra come alla fine della terza stagione la vita del protagonista John Dutton sia stata messa in serie pericolo, e nella quarta stagione vedremo le conseguenze di tutto ciò.

Nella nuova stagione tra i nuovi ingressi nel cast ci sarà Jacki Weaver, che interpreterà Caroline Warner, un personaggio che entrerà in conflitto con la figura di John Dutton. La Weaver è già comparsa in Animal Kingdom. Nel cast ci sarà tra i nuovi ingressi anche Piper Perabo, che sarà un manifestante che lotta contro le coltivazioni industriali e contro le attività che portano all’uccisione degli animali. E poi ancora ci saranno Kathryn Kelly e Finn Little.

Ricordiamo che Yellowstone segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana. La serie originale è andata in onda per la prima volta nel 2018 su Paramount Network, mentre in Italia è stata distribuita su Sky.

