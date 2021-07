Windows 11 ti dirà finalmente quanto tempo ci vuole per installare un aggiornamento

Continuano ad emergere nuovi interessanti dettagli su Windows 11 e, in particolare, su alcune feature passate più in sordina. Il nuovo sistema operativo avviserà gli utenti del tempo necessario per scaricare un nuovo aggiornamento, come si evince da alcuni screenshot provenienti dalla preview di Windows 11.

Windows 11 continuerà ad avvisare l’utente della disponibilità di un nuovo aggiornamento con una notifica ad hoc. L’utente sarà quindi libero di cliccare sulla notifica e avviare il download. La differenza è che, finalmente, Microsoft ci dirà quanto tempo ci vuole per completare l’operazione.

In uno degli esempi riportati da Ghacks, Microsoft suggeriva un tempo d’installazione di massimo cinque minuti. Alla prova dei fatti, l’update e il riavvio hanno richiesto appena 1 minuto e 10 secondi. Insomma, molto meno di quanto preventivato. Si tratterebbe quindi di una stima approssimativa, che probabilmente non tiene conto del computer e della connessione dell’utente.

Se cinque minuti (o addirittura poco più di un minuto) vi sembrano un valore insolito per Microsoft, non vi stupite più di tanto: l’azienda ha dato estrema enfasi al lavoro di ottimizzazione fatto sul fronte degli aggiornamenti, che con Windows 11 dovrebbero essere il 40% più leggeri rispetto a quanto visto in passato.