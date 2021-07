Spider-Man: No Way Home, le action figure svelano nuovi costumi per Spidey e Strange

Dopo i LEGO di Spider-Man: No Way Home arrivano ora altre action figure e i Funko POP! a svelare, tra le altre cose, un misterioso Spidey nero e oro.

Stamane vi abbiamo mostrato i nuovi set LEGO dedicati a Spider-Man: No Way Home, che mostravano, oltre a un nuovo costume per Spidey, la presenza di Nick Fury, Mysterio, MJ, Wong e Doctor Strange, all’interno di una bizzarra officina. La rivelazione di nuovi giocattoli a tema mette la presenza di questi personaggi sotto una nuova luce.

La presenza di un personaggio, di un’arma o altro, all’interno di un playset, potrebbe essere ingannevole: l’esistenza del singolo pupazzetto potrebbe essere solo un’esigenza ludica senza alcuna (o quantomeno con poca) attinenza con la realtà del film. Eppure, perché proprio un’officina? Un nuovo Funko POP! sembra collegarsi a questa rivelazione: il pupazzo difatti è ufficialmente inserito nella sotto-collezione relativa al film, confermando dunque la presenza di Strange in No Way Home, ma oltretutto propone il personaggio con Cappa della levitazione e Occhio di Agamotto, ma per il resto con indosso abiti da lavoro e… una pala! L’averlo rappresentato in questo modo significa necessariamente che la scena in questione esiste e sarà rappresentativa.

Inoltre, oltre ai Funko POP! di Ned ed MJ, notiamo alcune varianti del costume, tra cui quella vista anche nel set LEGO e una nera e oro, una assoluta novità per l’MCU il cui significato è ancora tutto da svelare. Action figure bonus, ma imperdibile? Quella di J. Jonah Jameson, naturalmente con le fattezze di J.K. Simmons.

