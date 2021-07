LEGO Spider-Man, presentati i tre nuovi set del film No Way Home

Arrivano su LEGO Shop tre nuovi set LEGO Spider-Man dedicato al film Marvel No Way Home.

Tre nuovi set della linea LEGO Marvel Spider-Man sono stati inseriti ieri sul LEGO Shop e raffigurano tre scene che con tutta probabilità vedremo nel nuovo film dedicato allì’Uomo Ragno, Spider-Man No Way Home, in arrivo nelle sale a fine anno.

Tra le peculiarità di questi set, possiamo vedere che uno è dedicato alla ex linea “Junior” mutata ora in “4+” mentre, nel secondo riappare l’Avvoltoio visto nel primo film Homecoming ed infine nel terzo si cela uno spoiler dei nuovi costumi di Spider-Man e di Doctor Strange.

Tutti e tre i set sono già visibili sul LEGO Shop con l’indicazione del 1° ottobre, come data di inizio vendita, per cui non potremo preordinarli al momento.

76184 Spider-Man vs. Mysterio’s Drone Attack

Pezzi: 73

Costo: 19,99 Eur

Minifigure: Spider-Man (stealth suit), Nick Fury, Mysterio

76185 Spider-Man at the Sanctum Workshop

Pezzi: 355

Costo: 39,99 Eur

Minifigure: Spider-Man, MJ, Doctor Strange, Wong

76195 Spider-Man’s Drone Duel