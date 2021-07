LEGO Marvel, presentati i due nuovi set dedicati dedicati ad Infinity Saga e What if…?

Disponibili le immagini ed i dati ufficiali dei due nuovi set LEGO Marvel, il primo dedicato ad Inifinity Saga ed il secondo all'universo What if...?

Presentati ufficialmente (ma non ancora presenti su LEGO Shop) due nuovi set della linea LEGO Marvel dedicati, il primo, il 76200, ad Infinity Saga ed in particolare al film Endgame mentre il secondo, il 76201, alla nuova serie tv What if…? in arrivo ad agosto su Disney+.

Il 76200 ci mostra l’angolo che il dio Thor (Bro Thor) si è ricreato a Tønsberg assieme ad alcuni suoi amici e dove passa il tempo a giocare a videogame e bere birra.

Il secondo invece ci anticipa quello che vedremo nella serie tv con una sorta di Hulkbuster verde comandato da Steve Rogers, in accoppiata con Capitan Carter mentre combattono Teschio Rosso.

LEGO 76200 Bro Thor’s New Asgard

Pezzi: 265

Prezzo: 29,99 $

Minifigure: Thor, Korg, Miek

LEGO 76201 Captain Carter & The Hydra Stomper