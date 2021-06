LEGO Marvel What If: prime immagini del set con Tony Stark e un nuovo Hulkbuster

Amazon Francia ha caricato oggi la pagina del nuovo set 76194 LEGO What If, dedicato alla nuova serie animata Marvel.

Arriva da Amazon Francia le prime news ed immagini del set LEGO What If…? dedicato alla nuova serie animata Marvel. Dopo i vari set aggiunti al LEGO Shop online e dopo le foto emerse nelle scorse ore della serie animata, ci pensa oggi Amazon Francia a mostrarci il primo set LEGO What If, codice 76194, dedicato alla serie in arrivo ad agosto su Disney+ che ci racconterà versioni alternative di alcuni punti focali dei film del MCU.

Il set 76194, denominato Tony Stark’s Sakaarian Iron Man, ci mostra una versione altrnativa dell’Hulkbuster realizzata con rottami Sakaarian, provenienti dal pianeta Sakaar, visto in Thor: Ragnarok. Sakaar è il pianeta “spazzatura” artificiale creato dal Gran Maestro, circondato da numerosi wormhole che depositano lì i rifiuti spaziali.

Il set è compsoto da 369 pezzi ed ha un costo, su Amazon (quindi non ufficiale) di 43 Eur e contiene tre minifigure: Tony (con una maglietta dei Metallica), una Valkirya e The Watcher. Sempre Amazon indica come data d’uscita il primo agosto.

Molto interessante, osservando la scatola, è il fatto che l’Hulkbuster possa scomporsi in vari sottogruppi e ricomporsi trasformandosi in un’auto.