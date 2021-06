What If…?: nuove illustrazioni dalla serie animata dei Marvel Studios

Il Marvel Cinematic Universe sta per arricchirsi di una nuova serie tv, ma questa volta si tratta di un prodotto animato: parliamo di What If…?, la serie animata che racconta le versioni alternative di alcuni punti focali dei film che abbiamo visto al cinema nello scorso decennio.

Tramite la pagina dedicata al merchandise della serie su Amazon.uk, abbiamo modo di dare un’occhiata al design dei protagonisti. La pagina è ancora decisamente in allestimento, dato che contiene solo maglie di varia foggia e colore, con due soggetti specifici, ma ci fornisce due nuove illustrazioni.

La prima è la testata della pagina, che ci mostra una nuova anteprima al character design dei personaggi, mostrandoci quali saranno quelli centrali della serie. Oltre a Uatu l’Osservatore, abbiamo sia personaggi le cui storie andranno diversamente da quanto già conosciamo (Doctor Strange, Gamora, Thor, Black Widow, Killmonger…) che eroi il cui destino è stato completamente diverso, come Peggy Carter nei panni di Captain Bretagna, un Iron Man decisamente alternativo, T’Challa divenuto Star-Lord invece che Black Panther e… Captain America in versione zombie.

E proprio le versioni “mostri” dei personaggi campeggiano su alcune delle magliette presenti nello store: non è ben chiaro se l’episodio con Cap zombie faccia parte di questo episodio (che prenderebbe ispirazione, immaginiamo, dalla relativa miniserie a fumetti) o se siano due distinti, in cui avremo Thor, Hulk, Iron Man e altri ridotti a creature mostruose e pericolosissime: staremo a vedere.

Non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale per What If…?, ma andando a incastrare i vari contenuti MCU previsti per i prossimi mesi su Disney+ è molto probabile un’uscita tra luglio e agosto 2021.

